Нещодавно китайська компанія Xiaomi представила нову лінійку фірмових ноутбуків Xiaomi Mi Notebook 14 і Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition. Аби запевнити у міцності пристроїв виробник влаштував онлайн-трансляцію їхнього тестування.

Трансляцію компанія влаштувала на офіційному Youtube Xiaomi India.

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Xiaomi вирішила перевірити, скільки циклів відкриття і закриття кришки витримує Mi Notebook 14. Шарнірний механізм ноутбука тестували за допомогою автоматизованої руки.

Трансляція триває майже 12 годин. Весь цей час установка безперервно закриває та відкриває ноутбук. Чесно кажучи, відео доволі занудне, на екрані протягом пів доби нічого не змінюється – тільки цифри на смартфоні, який підраховує цикли відкриття і закриття. Все це відбувається в повній тиші, адже механізм безшумний.

Якщо ж додивитись ролик до кінця (або ж просто перемотати), то можна побачити, що шарнір витримав 25 тисяч циклів. При цьому у компанії запевняють, що він здатен витримати значно більше відкривань. Сподіваємось, що довшу трансляцію нам вже не показуватимуть.

Оригінальне тестування Mi Notebook 14: відео