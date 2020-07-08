Незабаром китайський виробник Xiaomi потішить нас новою цікавою розробкою. Як стверджують джерела, компанія працює над створенням фірмової капсульної кавоварки.

Новий продукт Xiaomi має випустити під своїм брендом Mijia. Вона отримає назву Mijia Capsule Coffee Machine, передає Gizmochina.

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Традиційно новинку спочатку представлять на фірмовому майданчику для спільнокошту. Анонс може відбутись вже 9 липня.

Що ще відомо

Наразі інформації про Mijia Capsule Coffee Machine небагато. Є тільки постер, що натякає, новий пристрій отримає витягнуту форму з вузьким, але довгим корпусом.

Також у Xiaomi додали, що хочуть спростити процес приготування кави, щоб користувачі отримували хороший напій за одним натисканням кнопки.

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Ціна

Єдине, про що є точна інформація – це вартість. У рамках спільнокошту Mijia Capsule Coffee Machine оцінена у 50 доларів (1350 гривень). При цьому, коли продукт надійде у роздрібну торгівлю, то ціна зросте до 57 доларів (1500 гривень).