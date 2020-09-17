Компанія Xiaomi представила лазерний проектор під брендом Fengmi Technology. Новинка примітна не тільки роздільною здатністю 4K, а й гарним показником яскравості зображення, а також сумісністю з актуальними стандартами високої контрастності.

Як запевняють розробники, діагональ зображення, що проектується за допомогою пристрою, може варіюватися від 100 до 200 дюймів при роздільній здатності картинки 4K і максимальної яскравості 4500 ANSI люмен. Крім того, проектор підтримує широку кольорову гаму і високу динамічну контрастність, повідомляє Gizmochina.

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Особливості проектора Fengmi 4K Max

У Fengmi 4K Max використовується фірмова технологія оптимізації якості FAV. Проектор підтримує стандарти HDR10+ і HLG, що забезпечують контрастне і деталізоване зображення. Габарити моделі складають 608х389х140 мм.



Проектор збільшуватиме діагональ до 200'' зі збереженням роздільної здатності

Fengmi 4K Max працює під управлінням фірмової операційної системи FengOS, адаптованої для цього класу пристроїв. У комплекті передбачений 100-дюймовий екран зі спеціальною линзовой структурою Френеля і рамкою з анодованого алюмінію. Особливі властивості матеріалу дозволяють збільшити коефіцієнт контрастності до десяти разів у порівнянні зі звичайною білою стіною.

Ціна

Вартість проектора в Китаї становить 4 128 доларів (115 940 гривень).