Xiaomi регулярно випускає нові продукти для розумного будинку. Напередодні компанія представила свій перший автоматичний розумний дверний замок, який називається Xiaomi Automatic Smart Door Lock.

Замок Xiaomi автоматично відкриється при розпізнаванні відбитка пальця. Це позбавляє від необхідності повертати ручку, щоб відкрити замок, зазначає Gizmochina. Виробник заявляє, що точність розпізнавання відбитків пальців становить 98,94%.

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Особливості Xiaomi Automatic Smart Door Lock

Замок може зберігати 50 наборів довгострокових паролів, періодичних паролів і одноразових тимчасових паролів. Він також підтримує кілька різних методів розблокування, таких як розблокування по NFC, по Bluetooth, за допомогою голосових команд через пристрої розумного будинку і інші.

Відео про Automatic Smart Door Lock:

Пристрій працює від восьми елементів живлення АА, яких повинно вистачити на 12 місяців використання. Також є порт USB-C, який можна використовувати для подачі живлення в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Ціна

Автоматичний розумний дверний замок Xiaomi доступний для попереднього замовлення за ціною 250 доларів (7 066 гривень).