Асортимент ґаджетів Xiaomi поповнився оригінальною новинкою в незвичайному форм-факторі. Мобільний телефон під назвою Qin AI Life, розрахований на молодшу аудиторію користувачів, зовні нагадує ігрову консоль Game Boy.

Попри те, що телефон ззовні нагадує консоль від Nintendo – він володіє набагато більшим набором функцій порівняно з оригінальним Game Boy. Наразі Qin AI Life збирає гроші на краудфандинговій платформі Youpin.

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Характеристики телефона-консолі від Xiaomi

Новинка має кольоровий дисплей діагоналлю 1,54 дюйма з роздільною здатністю 240×240 пікселів та оснащена великими апаратними кнопками і хрестовиною для навігації, що розмістилися на фронтальній панелі. Габарити телефону складають 74х38,6х12,1 мм, вага – 48 грамів. Однією з особливостей ґаджета стала функція віддаленого батьківського контролю, включаючи визначення місцезнаходження дитини.



Xiaomi Qin AI Life

Qin AI Life оснащений модулями Wi-Fi, GPS, Bluetooth, і eSIM. Крім того, апарат підтримує функції голосового асистента XiaoAI. Прошивка пристрою включає навчальні програми, енциклопедію з можливістю читання статей вголос електронним диктором, а також навчальну та художню літературу. За автономність новинки відповідає вбудований акумулятор місткістю 1150 мАг.

Ціна

Коштуватиме мобільний телефон у Китаї 57 доларів (1 544 гривні), однак ціна актуальна лише на етапі краудфандингу.