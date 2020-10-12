Компанія Xiaomi представила нову бездротову технологію One Finger Connect, призначену для надточного позиціонування ґаджетів. З її допомогою налаштувати роботу приладів у складі екосистеми розумного будинку можна буквально одним рухом пальця, просто надіславши смартфон в потрібну сторону. Ключові особливості своєї розробки компанія продемонструвала в офіційному відеоролику.

Фірмову технологію бренд позиціонує як "надточний домашній GPS" з точністю визначення місця розташування до 10 сантиметрів і кутом повороту з похибкою на рівні 3 градусів, повідомляє SparrowsNews.

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Для чого потрібен UWB One Finger Connect

Компанія розглядає UWB One Finger Connect як доповнення до бездротових інтерфейсів Bluetooth і Wi-Fi. Для роботи технології необхідне оснащення смартфона і низки обладнання розумного будинку вбудованими чіпами UWB і спеціальними антенами.

В опублікованому відеоролику Xiaomi показала, як встановлюється зв'язок між пристроями, та здійснюється управління найрізноманітнішими приладами зі смартфона. Наприклад, за допомогою одного простого жесту можна включити телевізор, відрегулювати яскравість лампи, продублювати екран ґаджета на моніторі або вибрати трек для відтворення.

Демонстрація технології One Finger Connect, відео:

Крім того, в ролику показано приклад повністю безконтактного управління – розблокування вхідних дверей при наближенні користувача зі смартфоном в кишені. За запевненням виробника, надширокосмуговий зв'язок UWB One Finger Connect має надійний захист від несанкціонованого доступу.

Зараз нова технологія підтримується смартфоном Xiaomi Mi 10 в рамках експерименту, дата появи UWB-чіпів в інших пристроях компанії буде оголошена пізніше.