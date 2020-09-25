Кілька місяців тому Xiaomi випустила автомобільний відеореєстратор Mi Smart Dashcam 2K. Черговою новинкою компанії, що з'явилася на краудфандинговій платформі Youpin, стала модифікована версія пристрою під назвою Dashcam 2 Standard Edition.

У порівнянні з попередньою моделлю ґаджет зменшився у розмірах, а також отримав деякі зміни в апаратних характеристиках і більш доступну ціну, повідомляє Gizmochina.

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Можливості Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition

Відеореєстратор одягнули в корпус квадратної форми та оснастили 2-дюймовим IPS-дисплеєм. Камера новинки здатна записувати відео з роздільною здатністю Full HD. Пристрій підтримує кодек H.265, що знижує обсяг відеофайлів без значної втрати якості картинки.



Відеореєстратор Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition / Фото Xiaomi

У конструкції приладу використовується сенсор з лінійним размером 1/2,9" і діафрагма f/2.0 для зйомки в умовах недостатнього освітлення. Ширококутний об'єктив відеореєстратора з кутом огляду 130°, дозволяє захоплювати в кадр відразу три смуги руху.



Компактиний відеореєстратор знімає відео Full HD з H.265 / Фото Xiaomi

Пристрій підтримує інтелектуальне голосове керування, яке не потребує попереднього розблокування – користувач може швидко зберегти відео без натискання кнопок на корпусі реєстратора. Ґаджет сумісний з фірмовим додатком Mijia, завдяки якому картинку в режимі реального часу або збережену запис можна виводити на екран на приладовій панелі автомобіля.

Ціна

Ціна Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition в Китаї становить 44 долари (1 242 гривні).