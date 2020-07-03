Представники Xiaomi неодноразово підкреслювали, що планують поборотися за місце під сонцем флагманських телевізорів з такими брендами, як Samsung, Sony і LG. Першопрохідцем компанії в преміум-сегменті стала модель під назвою Mi TV Master: вона примітна не тільки своїм дизайном, але і просунутими технічними характеристиками.

24 канал ознайомився з технічкними характеристиками та цікавими особливостями флагмана серед телевізорів Xiaomi.

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Особливості Mi TV Master

Новинка отримала OLED-матрицю діагоналлю 65 дюймів з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 120 Гц. Крім функції DC Dimming, яка знижує мерехтіння, матриця зі швидкістю відгуку 1 мс підтримує стандарти HDR і Dolby Vision при глибині кольору в 10 біт і охопленні 98,5% гами DCI-P3, а також спеціальний ігровий режим.

Телевізор використовує технологію динамічного розпізнавання сцени з автоматичним коригування параметрів зображення, за роботу якої відповідають алгоритми на базі штучного інтелекту. "Серцем" Mi TV Master став процесор MediaTek MTK9650 за підтримки графічного чіпа Mali G52 MC1, 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Працює новинка під управлінням фірмової прошивки на базі Android TV.

Фото Mi TV Master

Телевізор оснащений двома 12-ватними динаміками, а також активним сабвуфером потужністю 20 Вт. Для управління пристроєм в комплекті пульт дистанційно керування з модулем Bluetooth і функцією голосового введення. Для підключення зовнішнього джерела сигналу з високою роздільною здатністю на корпусі ТВ передбачені порти HDMI 2.1.

Ціна

Xiaomi Mi TV Master стави найдорожчих пристроєм у фірмовій лінійці – його ціна в перерахунку з китайської валюти становить 1 840 доларів (50 029 гривень).