Екосистема продуктів Xiaomi продовжує активно розширюватися. Черговими новинками, розробленими Zhimi Technology – суббрендом китайської компанії – стали високоефективний графеновий нагрівач, що забезпечує мінімальні втрати енергії, і очищувач води з системою 6-ступінчастою фільтрації.

Обігрівач Zhimi Graphene Heater

Коефіцієнт перетворення електричного тепла в графені становить 99%, що знижує втрати енергії при нагріванні. У новому нагрівачі використовується передова GFM-структура з площею розсіювання тепла 7116 см², що на 48% більше, ніж в попередніх моделях, повідомляє iGeekPhone. Крім того, швидкість нагріву на 60% вище, ніж у інших електричних нагрівачів.

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Пристрій поєднує методи теплової конвекції і теплового випромінювання, що забезпечує швидкий і рівномірний нагрів приміщення. Підтримуються три режими роботи з потужністю 900, 1300 і 2200 Вт. Користувач також може встановити бажану температуру. Після її досягнення пристрій автоматично припиняє нагрів і переходить в стан підтримки тепла.



Обігрівач Zhimi Graphene Heater

Пристрій можна встановити на підлогу або закріпити на стіні. Виробник передбачив захист від перегріву і перепадів напруги з автоматичним відключенням при виявленні потенційної небезпеки.

Ціна

Новинка надійде у продаж 20 жовтня за ціною 120 доларів (3 404 гривні).

Очищувач води Mi Water Purifier H400G

Разом з обігрівачем бренд Zhimi представив новий очищувач води Mi Water Purifier H400G. Це перший подібний продукт компанії, в якому застосовується 6-ступінчаста фільтрація з двома фільтрами. В процесі очищення використовується поліпропілен, передній вугільний стрижень, інгібітор утворення накипу, система зворотного осмосу RO і задній вугільний стрижень.



Очищувач води Mi Water Purifier H400G

Ціна

У продаж очищувач води надійде 21 жовтня. Ціна поки не оголошена.