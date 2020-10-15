Слідом за компактним настільним обігрівачем компанія Xiaomi представила більш продуктивну вертикальну модель. Ґаджет отримав інфрачервоний керамічний нагрівальний елемент, високу потужність і кілька режимів роботи.

За заявою Xiaomi, максимальна потужність пристрою складає 2100 Вт. При цьому компанія використовує в конструкції обігрівача керамічний нагрівальний елемент високї ефективності.

До теми Xiaomi представила компактний настільний обігрівач: фото

Особливості Mijia Vertical Heater

У ґаджеті передбачені п'ять режимів роботи: інтелектуальний режим з автоматичним коректуванням обігріву, режим сну зі зниженим рівнем шуму, режим гарячого повітря, сильний теплий потік повітря і режим природного обдування без нагріву.



Обігрівач Mijia Vertical Heater

Під час роботи обігрівач автоматично повертається з боку в бік з максимальною амплітудою в 100°. При цьому користувач може також вибрати один з трьох режимів, в яких обмежується охоплення області, яка м. Крім того, в пристрої передбачений режим стеження, завдяки якому теплий потік повітря буде автоматично направлятися на власника. Примітно, що перемикання режимів роботи передбачено як з корпусу пристрою, так і зі смартфона.

Ціна

Вартість нагрівача Xiaomi Mijia становить 57 доларів (≈1 615 гривень). Старт продажів новинки відбудеться 16 жовтня.