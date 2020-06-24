Xiaomi представила камеру спостереження з круговим оглядом
Багато камер відеоспостереження оснащуються поворотним механізмом для розширення кута огляду, але така конструкція збільшує ціну пристрою. Як вирішення обох проблем компанія Xiaomi представила доступну модель XVV Smart Panoramic Camera з нерухомою оптикою і функцією панорамної зйомки.
24 канал уважно ознайомився з усіма характеристиками та функціями нового ґаджета від Xiaomi.
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Особливості камери спостереження
Завдяки об'єктиву типу "риб'яче око" і можливості встановлення на стелі новинка здатна здійснювати панорамну зйомку на 360°. Така опція дозволяє захоплювати в кадр все приміщення без сліпих зон. При настінному монтажі кут огляду камери складає 180°.
Камера Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera
Пристрій оснащений 2-мегапіксельним сенсором і може записувати відео з роздільною здатністю 1080p, а також підтримує функцію нічної зйомки завдяки вбудованим інфрачервоним випромінювачам. Їх світла не видно для людського ока і не впливає на якість картинки. Ще однією особливістю гаджета став вбудований інтерком для голосового зв'язку.
Камера може здійснювати панорамну зйомку на 360°
Управління камерою здійснюється за допомогою мобільного додатку MIJIA, а переглядати картинку в реальному часі можна на смартфонах, планшетах, телевізорах і розумних екранах. Новинка підтримує кодування відео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) і слотом для карт пам'яті об'ємом до 128 ГБ.
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Ціна
Вартість Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китаї становить 24 долари (638 гривень).