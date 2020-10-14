В рамках бренду Mijia компанія Xiaomi анонсувала настільний тепловий вентилятор. За заявою виробника, він здатний швидко нагріти повітря в невеликому приміщенні до заданої температури. Ідеальне рішення для невеликого офісу або робочого місця.

Особливості Mijia Desktop Heater

Ґаджет оснащений керамічним нагрівальним елементом, який забезпечує миттєвий нагрів. Пристрій має кілька режимів обдуву: від м'якого повітряного теплого потоку до легкого бризу. При цьому реалізована можливість регулювання напряму потоку з амплітудою до 45 градусів, повідомляє Xiaomi Planet.

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Діаметр верхньої основи пристрою становить 132 міліметри. У нижній частині є вхідний отвір, що забезпечує безперешкодну подачу повітря. Обігрівач має дещо конусоподібну форму з елементами керування на верхній основі.



Обігрівач компактний і не займає багато місця на столі

Пристрій виготовлений з вогнетривкого пластику з подвійним тепловим захистом. Якщо керамічний елемент нагріється до критичних значень, інтегрований термостат знеструмить пристрій. Є й додатковий запобіжник на випадок, якщо термостат вийде з ладу.



Настільний нагрівач Mijia Desktop Heater

Ціна

Ціна нагрівача для китайського ринку становить 19 доларів (538 гривень), однак на AliExpress реальна вартсість сягає 30 доларів (849 гривень).