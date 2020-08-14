Компанія Xiaomi продовжує розширювати асортимент фірмової побутової техніки. Цього разу представили компактний однак потужний фен Mijia H300 Anion. Крім високої продуктивності, новинка вирізняється наявністю захисту від перегріву, функцією іонізації і доступним цінником.

Прилад "упакований" в мініатюрний корпус – довжина його робочої частини складає всього 9,5 см.

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Особлиості Mijia H300 Anion

Попри це, високопродуктивний двигун зі швидкістю обертання 18 000 оборотів в хвилину, створює повітряний потік, швидкість якого досягає 20 м/с. У конструкції приладу використовується шестилопатевий вентилятор, яка нагадує невелику авіаційну турбіну.



"Авіаційна" турбіна фена Mijia H300 Anion

Новинка оснащена контролером температури, що не допускає нагрів повітряного струменя вище ніж 57° C, і вбудованим іонізатором, який, як запевняє виробник, нейтралізує статичну електрику і розгладжує волосся.

Ціна

У продаж Xiaomi Mijia H300 Anion надійде 16 серпня за ціною 21 долар (577 гривень).