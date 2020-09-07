На власній краудфандінговій платформі Youpin компанія Xiaomi запустила кампанію зі збору інвестицій на виробництво нового USB-хабу Miwu. Особливістю аксесуара стала наявність відразу семи портів, а також підтримка наскрізний зарядки ноутбуків по протоколу USB Power Delivery.

Технічні особливості

Новинка включає наступні порти: три USB 3.0 Type-A, HDMI, USB Type-C з функцією Power Delivery, а також два слота для карт пам'яті SD і microSD відповідно. Корпус пристрою виготовлений з алюмінію з використанням пластикових елементів. Незважаючи на велику кількість роз'ємів, аксесуар має компактні розміри – 139х36х11,8 міліметра.



USB-xаб від Xiaomi, – Miwu

За заявою виробника, хаб Miwu підтримує роботу з накопичувачами, об'єм яких не перевищує 2 ТБ. Можливості HDMI обмежуються роздільною здатністю 4К з частотою до 30 кадрів в секунду. Пропускна здатність USB 3.0 портів становить 450 МБ/с. Також Xiaomi заявляє про підтримку наскрізних зарядок при використанні блоку живлення з максимальною потужністю 100 Вт.

Ціна

Вартість хаба Miwu на етапі збору коштів становить 23 долари.