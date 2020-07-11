Асортимент спортивних аксесуарів Xiaomi поповнила оновлена версія представленої в кінці 2019 року бігової доріжки WalkingPad R1 Pro. Модель під назвою WalkingPad S1 відрізняється від попередниці набагато компактнішим та легшим корпусом, а також зниженим рівнем шуму.

Xiaomi значно переробила бігову доріжку і тепер вона суттєво відрізняється від попередніх моделей дизайном, розміром та функціями, повідомляє gizmochina.

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Особливості WalkingPad S1

Модернізована версія спортивного аксесуара на дев'ять кілограмів легша від торішньої моделі, а в складеному стані, вона займає на 45% менше місця. Хоча конструкція WalkingPad S1 багато в чому схожа з попередньою моделлю лінійки, вона, як запевняють виробника, працює значно тихіше.



Бігова доріжка Xiaomi WalkingPad S1

На передній частині корпусу тренажера розміщена світлодіодна сенсорна панель, на яку виводиться інформація про швидкість, кількість кроків та спалених калорій, а також тривалості тренування. Управляти пристроєм можна за допомогою дистанційки або мобільного додатка KS Fit.

При цьому швидкість обертання стрічки може регулюватися автоматично в залежності від взятого користувачем темпу. Вбудована система безпеки зупиняє стрічку, якщо рух припинився.

Ціна

На відміну від попередньої моделі, новинка поставляється без комплектної опори для рук, яку при необхідності можна придбати окремо. Вартість бігової доріжки на краудфандінговій платформі Indiegogo становить 469 доларів (12 646 гривень), а при комплектації опорою для рук набір обійдеться покупцям в 599 доларів (16 151 гривень).