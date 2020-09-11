Фірмовий каталог продукції Xiaomi поповнила бігова доріжка під назвою URevo U1. Особливістю новинки стали компактні габарити, низький рівень шуму під час роботи і доступна ціна, порівнянна з покупкою недорогого смартфона.

Особливості бігової доріжки Xiaomi

URevo U1 має висоту всього 6,5 см, що дозволяє легко поміщати її під диваном, зазначає 24 канал. Максимальна швидкість руху стрічки бігової доріжки становить 6 км/год, що відповідає темпу джоґінґ.

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З коробки цей показник обмежений – ліміт можна скасувати після "накрутки трьох кілометрів на одометрі. Дані про поточну тренуванні виводяться на ЖК-дисплей, що відображає швидкість, час бігу і кількість витрачених калорій.

Заявлений рівень шуму при роботі URevo U1 не перевищує 62 децибел. Такий показник досягається завдяки заводській підгонці рухомих частин спортивного снаряда. Доріжка укомплектована мобільним пультом дистанційного керування, що позбавляє користувача необхідності дивитися вниз при налаштуванні робочих параметрів під час тренування.

Ціна

Вартість новинки в Китаї становить 190 доларів (5 290 гривень).