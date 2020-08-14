Черговою фірмовою новинкою Xiaomi у складі екосистеми розумного будинку Mijia став компактний вентилятор для житлових приміщень Fresh Air Blower C1. Прилад примітний мінімалістичним дизайном, настінним способом монтажу і можливістю не тільки подачі, але й очищення повітря.

Як повідомляє Gizmochina, MIJIA Fresh Air Blower C1 здатний ефективно очищати повітря в приміщенні площею близько 28 квадратних метрів, а його продуктивність на приплив становить до 80 кубічних метрів на годину.

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Особливості MIJIA Fresh Air Blower C1

Пристрій видяляє з повітря як дрібнодисперсний пил і дим, так і алергени пилку. Товщина корпусу приладу складає 130 мм – при установці на стіну за допомогою чотирьох комплектних монтажних болтів, він займає всього 0,16 "квадрата" площі.

На тильній стороні MIJIA Fresh Air Blower C1 передбачено вхідний отвір під діаметр труби 75 міліметрів. Попередньо пробуривши відповідний отвір у стіні, власник зможе організувати забір повітря з вулиці з подальшою його фільтрацією і нагнітанням у приміщення.



MIJIA Fresh Air Blower C1

Всередині пристрою встановлено композитний фільтруючий елемент класу HEPA 13 - мінімальний розмір утримуваних часток становить 2,5 мкм. MIJIA Fresh Air Blower C1 оснащений відцентровими вентиляторами з продуктивністю близько 80 кубічних метрів очищеного повітря в годину. Лопаті вентилятора влаштовані таким чином, щоб створювати мінімум шуму: завдяки двоканальної конструкції проточного тракту прилад можна залишати включеним навіть на ніч.

Ціна

Вартість новинки у Китаї становить 188 доларів (5 148 гривень).