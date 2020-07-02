Розширюючи асортимент пристроїв, сумісних з голосовим асистентом XiaoAI, компанія Xiaomi представила компактну Bluetooth-колонку. Її особливостями стали вкрай незначні розміри і невисока ціна.

Гаджет підтримує голосове управління і інтеграцію з системою розумного будинку Xiaomi повідомляє gizmochina.

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Що вміє XiaoAI Portable Speaker

Колонка вміє запускати музику за запитом, оповіщати користувача про актуальний прогноз погоди і шукати будь-яку необхідну інформацію в інтернеті.



Колонка XiaoAI Portable Speaker

Аксесуар виконаний з білого матового пластика і оснащений роз'ємом USB Type-C для зарядки, а також мініатюрним світлодіодним індикатором стану. Також на корпусі передбачені дві апаратні клавіші для управління. Як протоколу передачі даних використовується Bluetooth 5.0. За запевненням виробника, автономність колонки складає близько шести годин.



Мініатюрна колонка може використовуватися для керування системою розумного будинку

Для власників Xiaomi Mi9 Pro, Mi10 і Mi10 Pro реалізована функція миттєвого підключення відразу після включення Bluetooth на смартфоні. Надалі компанія обіцяє розширити список пристроїв, на яких буде доступна така можливість.

Ціна

Вартість XiaoAI Portable Speaker в Китаї становить всього 7 доларів.