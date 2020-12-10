Xiaomi представила масажну подушку з охолоджуючим ефектом
Компанія Xiaomi поповнила перелік нестандартної продукції новим товаром – фірмової подушкою 8H Air Pro. Особливостями подушки стали використання латексного наповнювача з ефектом охолодження, можливість регулювання висоти і функція масажу обличчя й шиї користувача.
Нова модель отримала низку змін у порівнянні з попередницею під назвою 8H Z3, повідомляє Gizchina.
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Оновлені особливості подушки Xiaomi
Компанія використала "дихаючий! матеріал, а сама форма отримала масажний рельєф з 220 елементів. Також у виробництві застосували технологічне волокно CoolMax, яке переплітається з натуральним волокном евкаліпта і добре вбирає вологу.
Подушка 8H Air Pro від Xiaomi
Внутрішня частина подушки отримала двосторонню перфорацію, а також пористу структуру. Так інженери Xiaomi домоглися ефекту природного кондиціонування повітря. Нарешті, наволочка новинки виконана зі спеціальної «дихаючої» тканини X-903D з тривимірною структурою.
Цікаво
Подушка 8H Air Pro надійшла у продаж в Китаї у двох модифікаціях: модель висотою 10 см обійдеться покупцям в 27 доларів, а 12-сантиметрову версію виробник оцінив в 35 доларів.
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