Під час презентації Xiaomi, яка пройшла 11 червня, компанія представила не лише новий фітнес-трекер Mi Band 5, але відразу два нових ноутбуки: Mi NoteBook 14 і NoteBook 14 Horizon Edition.

Обидві моделі укомплектовані новітніми процесорами Intel, графікою NVIDIA GeForce і відзначаються тривалим часом автономної роботи, розповідає techradar.

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Технічні характеристики ноутбуків Xiaomi

Дисплей

Діагональ дисплея обох новинок складає 14 дюймів при співвідношенні сторін 16:9 і роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Процесор та пам'ять

У старшій модифікації Mi NoteBook 14 встановлений процесор Intel Core i5 10-го покоління, графічний прискорювач NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувач на 512 ГБ. "Прокачана" модель Mi NoteBook 14 Horizon Edition отримала процесор Intel Core i7 10-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce MX350, 8 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач на 512 ГБ в топової конфігурації.



Презентація ноутбуків Xiaomi

Автономність

Максимальний заявлений час роботи обох новинок від акумулятора також становить до 10 годин.

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Ціна Mi NoteBook 14/Horizon Edition

Вартість ноутбуків залежить від конфігурації:

Mi NoteBook 14 з Intel Core i5, 8/256 ГБ і вбудованою графікою – 554 доларів (14 749 гривень) ;

; Mi NoteBook 14 з 8/512 ГБ і NVIDIA GeForce MX250 – 633 долари (16 852 гривні) ;

; Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition з Intel Core i5 – 725 доларів (19 302 гривні) ;

; Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition з Intel Core i7 – 790 доларів (21 032 гривні).

Обидві модифікації Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition отримали графіку MX350 і 8/512 ГБ пам'яті.