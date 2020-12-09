Асортимент Xiaomi поповнився багатофункціональним пристроєм для кухні під назвою Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink. Компактна модульна система включає в себе посудомийну машину, фільтр очищення води, подрібнювач відходів, а також спеціальну мийку для овочів.

Представлена ​​на краудфандинговій платформі Youpin новинка має п'ять модулів, які об'єднують в собі сім функціональних блоків для миття, дезінфекції та сушки посуду, а також для видалення відходів, подрібнення овочів, фільтрації води і зберігання ножів, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Xiaomi випустила розумну поїлку для тварин

Особливості кухні від Xiaomi

Пристрій одержав ергономічний дизайн – для його підключення потрібно лише електричний кабель і стандартна сантехнічна підводка.

Очищення водопровідної води забезпечує система фільтрації Mijia Water Purifier 400G, а вбудований подрібнювач потужністю 370 Вт з камерою ємністю 1,17 літра дозволяє скидати харчові відходи разом з водою в каналізацію. Вся конструкція Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink виконана з нержавіючої сталі, стійкої до корозії.



Кухня Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink від Xiaomi

Модуль для миття овочів і морепродуктів оснащений шістьма вбудованими вібраційними елементами, які створюють високочастотні коливання і генерують велику кількість крихітних пухирців. Таке рішення дозволяє не тільки ретельно, але і дбайливо мити продукти, що не менш важливо, наприклад, при очищенні цвітної капусти, броколі та деяких фруктів.

Ціна

Вартість комплекту Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink в Китаї за умовами замовлення становить 612 доларів. Окрема раковина з функцією мийки овочів і очищувачем води обійдеться покупцям в 356 доларів.