Xiaomi представила модульну кухню з посудомийкою і розумною раковиною
Асортимент Xiaomi поповнився багатофункціональним пристроєм для кухні під назвою Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink. Компактна модульна система включає в себе посудомийну машину, фільтр очищення води, подрібнювач відходів, а також спеціальну мийку для овочів.
Представлена на краудфандинговій платформі Youpin новинка має п'ять модулів, які об'єднують в собі сім функціональних блоків для миття, дезінфекції та сушки посуду, а також для видалення відходів, подрібнення овочів, фільтрації води і зберігання ножів, повідомляє Gizmochina.
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Особливості кухні від Xiaomi
Пристрій одержав ергономічний дизайн – для його підключення потрібно лише електричний кабель і стандартна сантехнічна підводка.
Очищення водопровідної води забезпечує система фільтрації Mijia Water Purifier 400G, а вбудований подрібнювач потужністю 370 Вт з камерою ємністю 1,17 літра дозволяє скидати харчові відходи разом з водою в каналізацію. Вся конструкція Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink виконана з нержавіючої сталі, стійкої до корозії.
Кухня Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink від Xiaomi
Модуль для миття овочів і морепродуктів оснащений шістьма вбудованими вібраційними елементами, які створюють високочастотні коливання і генерують велику кількість крихітних пухирців. Таке рішення дозволяє не тільки ретельно, але і дбайливо мити продукти, що не менш важливо, наприклад, при очищенні цвітної капусти, броколі та деяких фруктів.
Ціна
Вартість комплекту Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink в Китаї за умовами замовлення становить 612 доларів. Окрема раковина з функцією мийки овочів і очищувачем води обійдеться покупцям в 356 доларів.
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