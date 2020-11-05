Бренд ZMI, який входить в екосистему Xiaomi, представив портативний акумулятор Multifunctional Power Bank. Крім зарядки смартфонів і планшетів, гаджет може служити в якості USB-концентратора і виводити зображення з ноутбука або смартфона на телевізор.

Характеристики Multifunctional Power Bank

Пристрій має розміри 117,2×68,5×23,6 мм при вазі 243,5 м ємність батареї становить 10 000 мАг. Повна зарядка вбудованого акумулятора займає три години. З портів в наявності пара USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) і по одному USB Type-A і HDMI. У комплекті йде кабель з роз'ємами USB Type-C з обох сторін, повідомляє 24 канал.

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Що може Multifunctional Power Bank

Type-C підтримує передачу даних в режимі хаба зі швидкістю до 5 Гбіт/с і зарядку потужністю до 50 Вт. USB Type-A пропонує зарядку потужністю до 18 Вт. Порт HDMI може виводити контент в дозволах 4K (30 Гц) і 1080p (60 Гц) при використанні стандартів HDCP 1.4 і HDCP 2.2. Джерело відео підключається через USB Type-C.



Павербанк Multifunctional Power Bank від Xiaomi

Ще ZMI Multifunctional Power Bank підтримує технологію Power Delivery – вона адаптує потужність зарядки під різні види пристроїв. Наприклад, iPhone 12 заряджається з максимальною потужністю 20 Вт.

Ціна

Новинка коштує в Китаї 299 юанів (≈1 277 грн). Про міжнародну доступності поки інформації немає. Раніше ZMI представив найпотужніший пауербанк з зарядкою 120 Вт.