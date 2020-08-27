Компанія Xiaomi оновила лінійку фірмової побутової техніки, що випускається під брендом Mijia. Зволожувач повітря Smart Humidifier відрізняється великим об'ємом бака для води, можливістю інтеграції в екосистему розумного будинку і доступною ціною.

Прилад отримав інтелектуальну функцію контролю вологості в режимі реального часу, повідомляє Gizmochina.

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За замовчуванням зволожувач запрограмований на стандартний показник на рівні 60%, але при бажанні користувач може встановити будь-яке значення в межах від 40% до 70%.



Користувач може самостійно налаштувати бажаний рівень вологості

Особливістю новинки став місткий резервуар для води об'ємом 4 літри. Його досить для безперервної роботи протягом 26 годин з моменту заправки. Крім того, для доливання води немає необхідності знімати резервуар, оскільки на корпусі пристрою передбачено спеціальний "заправний" отвір.



Зволожувач Smart Humidifier від Xiaomi

На фронтальній панелі розташований регулятор, за допомогою якого можна ввімкнути зволожувач і вибрати необхідний режим роботи.

Ціна

MIJIA Smart Humidifier входить в число пристроїв екосистеми розумного будинку Mijia і оснащений Wi-Fi модулем для віддаленого управління. Також в новинці реалізована підтримка голосового асистента XiaoAI. Вартість зволожувача в Китаї становить 24 долари (658 гривень).