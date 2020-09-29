Компанія Xiaomi спільно з і з німецьким виробником Braun розробили нову бритву Mijia Braun. Основною особливістю пристрою стануть леза від Braun, компактний розмір та захист від води.

Краудфандингова компанія для збору коштів розпочнеться 30 вересня і завершиться 14 жовтня повідомляє igeekphone

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Характеристики пристрою

Під капотом ґаджету розмістився двигун з потужністю 7200 обертів у хвилину. Робочу поверхню буде оснащено двома незалежними головками з лезами та гнучкою конструкцією для адаптації до контурів лиця.

За допомогою спеціального гребінця апарат спочатку буде розгладжуати волосся, а вже після зрізати. Виробник заявляє, що завдяки такому інженерному рішенню вдалося мінімізували дискомфорт при використанні пристрою.



Електробритва Xiaomi Mijia Braun / Фото xiaomi

Новинка завдяки свому захисту від вологи ґаджет зможе витримати занурення у воду та підтримуватиме сухе та вологе бриття. Заявлення автономність роботи пристрою складатиме до 40 хвилин, а п'ятихвилинної зарядки вистачить на один повний цикл бриття. Повна зарядка акумулятора займе одну годину.

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Вартість пристрою

Під час збору коштів пристрій можна буде придбати за 199 юанів(828 гривень), в роздрібну торгівлю поступить з ціною – 249 юанів(1036 гривень).