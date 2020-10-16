Розширюючи асортимент фірмових побутових пристроїв, Xiaomi представила на краудфандінговій платформі Youpin нову модель унітазу, оснащеного смарт-функціями. Черговий представник сімейства розумної сантехніки отримав підтримку голосового управління, функцію стерилізації та підігрів сидіння, а також ціну, яку можна порівняти з покупкою смартфона того ж бренду.

Особливістю смарт-унітазу Dabai стала інтеграція голосового асистента, що виконує команди на кшталт "Відкрий кришку" або "Включи воду". По периметру пристрою передбачене світлодіодне підсвічування, яке також інтегроване і в елементи управління, повідомляє Gizmochina.

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Як працює унітаз Dabai Voice-activated Smart Toilet

У момент, коли користувач підходить до унітазу, той автоматично відкриває кришку і опускає сидіння. У пристрої використовується технологія плазмової стерилізації, яка активно застосовується в медицині. Спеціальний блок іонізатора працює протягом двох годин після кожного сеансу, знищуючи бактерії, що зібралися під обідком.



Елементи керування Dabai Voice-activated Smart Toilet

Також в Dabai застосовується технологія вторинного сифонного промивання, що дозволяє швидко видаляти будь-які сліди з білої поверхні пристрою. Розумний унітаз отримав функцію біде, а також 6-ступінчасту сушку теплим повітрям і підігрів сидіння.



Унітаз Xiaomi отримав функцію біде

Ціна

Вартість новинки за попереднім замовленням становить від 339 доларів (9 612 гривень) в залежності від комплектації, а в продаж в Китаї вона надійде 10 листопада.