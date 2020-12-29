Xiaomi представила оболонку MIUI 12.5: швидшу, безпечнішу, автономнішу
Xiaomi представила фірмову оболонку MIUI 12.5 для Android. За словами компанії, вона стала легшою, швидшою і економнішою до ресурсів, ніж її попередниця. Презентація бета-версії відбулась одночасно з наступним флагманом Xiaomi Mi 11 – першого в світі смартфона на Snapdragon 888.
У компанії заявили, що MIUI 12.5 була переписана. Використання пам'яті вдалося скоротити приблизно на 20 відсотків, пам'яті у фоновому режимі — в середньому на 35 відсотків, а енергоспоживання системних додатків знизилося приблизно на 25 відсотків, пише fonearena.
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Що нового
Система отримала оновлені алгоритми рухів MIUI AI та поліпшену анімацію. Оболонка також пропонує новаторський дизайн динамічної візуалізації та нові снігові шпалери, на яких відображена вершина гори Сігунян в провінції Сичуань — на шпалерах змінюється освітлення, тіні і хмари в реальному часі протягом 24 годин. Є й інші локації, що відносяться до Греції та Італії.
MIUI 12.5 отримала багато візуальних оновлень, зокрема, нові динамічні шпалери / Фото fonearena
Нова оболонка забезпечує покращену взаємодію між смартфонами та ноутбуками: користувач зможе переглядати повідомлення на комп'ютер, копіювати текст на мобільному і вставляти його на комп'ютері, відкривати фотографії і вебсторінки зі смартфона на ПК.
MIUI 12.5 дозволить легко переносити дані між смартфоном і комп'ютером / Фото fonearena
Також в MIUI 12.5 додані природні звуки повідомлень, створені спільно зі світовими звукооператорами. Пропонуються звуки на основі чотирьох місцевостей: тропічних лісів Південної Америки, Австралії, савани Східної Африки та Полярного кола. За словами Xiaomi, будуть змішуватися і поєднуватися понад 120 звуків різних істот. Додані нові системні звукові ефекти з акцентом на об'ємне звучання.
Список пристроїв, які отримають внутрішню бета-версію MIUI 12.5 з 28 грудня і публічну бета-версію пакетами з середини січня 2021 року:
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Redmi Note 9
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Xiaomi CC9 Pro
- Xiaomi CC9e
- Mi 9 SE
- Mi 9
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
Стабільне оновлення MIUI 12.5 буде випущено для цих пристроїв наприкінці квітня 2021 року:
- Mi 11
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Mi 10
Оновлення для інших моделей анонсують пізніше. Цей список призначений тільки для Китаю, а про глобальне розгортання буде оголошено пізніше. Загалом оболонка MIUI 12.5 повинна з часом бути випущена на всіх пристроях, на яких сьогодні працює MIUI 12.
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