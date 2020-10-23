Компанія Xiaomi випустила новий очищувач води Mi Water Purifier H600G, який на виході може давати як питну, так і попередньо очищену воду. Для більш глибокого очищення в новинці використовується технологія зворотного осмосу, а завдяки наявності окремого крана користувачі можуть заощадити ресурс приладу при митті посуду.

Особливості Mi Water Purifier H600G

У конструкцію Mi Water Purifier H600G з шестиступеневою фільтрацією входить мембрана зворотного осмосу 600G. Вона видаляє з води всі домішки розміром більше 0,0001 мікрон, включаючи іони важких металів, віруси і бактерії, а також може поглинати залишковий хлор. При цьому прилад має високу пропускну здатність, що дозволяє набрати склянку води за шість секунд, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Xiaomi анонсувала нову телевізійну приставку Mi Box 4S

Також в Xiaomi Mi Water Purifier H600G є функція подачі води, що пройшла лише попередній етап очищення через композитний фільтруючий елемент. Її можна використовувати для миття посуду, фруктів та овочів.



Очищувач Mi Water Purifier H600G від Xiaomi

Новий водоочищувач може входити в екосистему розумного будинку завдяки підтримці програми Mijia. З його допомогою користувачі можуть перевіряти якість води, термін служби фільтра та іншу інформацію в режимі реального часу.

Фільтри можна замінити без необхідності переміщувати очищувач завдяки двом спеціальним ручкам. Крім того, пристрій доволі компактний, значною є лише висота – 35,1 см, так що ви можете спокійно покласти його під раковину.

Ціна

Вартість Xiaomi Mi Water Purifier H600G у Китаї становить 285 доларів (8 059 гривень).