Китайський виробник Xiaomi випустив чергову “літню” новинку. Це підлоговий вентилятор Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc. Він привертає увагу високою продуктивністю, низьким рівнем шуму, а також високою автономністю без підзарядки.

Мінімальна висота Smartmi 3 in 1 DC складає 515 мм, тож його зручно розмістити на столі або ж підлозі, передає gizmochina.com.

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Чим цікавий

Пристрій може обертатись на всі 4 боки: кут нахилу становить до 100 градусів вгору і до 120 градусів в сторони. Таким чином пристрій забезпечує рівномірний обдув приміщення.

Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc працює без розетки / gizmochina.com

Прилад оснащений безщітковим двигуном постійного струму бренду Nidec. Тож вентилятор має низький рівень шуму під час роботи. Максимальне охоплення складає 9 метрів, а продуктивність – 24,8 м³ / хвилину.

Пристрій має вбудований вентилятор, ​​автономність якого складає до 20 годин роботи. Управляти новинкою можна за допомогою п'яти кнопок, розташованих на корпусі вентилятора.

Ціна

Xiaomi Smartmi 3 in 1 DC вже доступний на китайському ринку. Його вартість складає 112 доларів ( 3 тисячі гривень).