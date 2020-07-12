Конфіденційну інформацію користувачі не завжди зберігають на електронних пристроях, часом віддаючи перевагу традиційним паперовим носіям. Новинка, представлена одним з партнерів Xiaomi, поєднує класичний щоденник з корисною функцією сучасних смартфонів для захисту нотаток від сторонніх очей.

Захищений нотатник з'явився на краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin і має вигляд дещо футуристичного ґаджета-записника.

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Особливості нотатника від Xiaomi

Стандартний на вигляд блокнот отримав вбудований замок, що запобігає відкриттю обкладинки. Розблокувати його можна за допомогою сканера відбитків пальців, розташованого на корінці. Як запевняє виробник, процес займає не більше ніж 0,5 секунди і супроводжується вібрацією, яка підтверджує спрацьовування сенсора.

Фото нотатника Xiaomi

Для підтримки "життєздатності" системи безпеки в "корпус" нотатника вбудований акумулятор місткістю 160 мАг, що заряджається через порт USB Type-C. Заявлена ​​автономність моделі становить до двох місяців. Обкладинка новинки, представлена ​​в сірому й зеленому кольорах, оснащена кишеньками для зберігання візитних карток та кредиток. Коли чисті сторінки закінчаться, в обкладинку можна буде вставити змінний блок.

Ціна

Вартість оригінальної новинки в Китаї становить 43 долари (1 159 гривень).