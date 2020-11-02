Viomi, дочірній бренд компанії Xiaomi, випустив новий оригінальний продукт – холодильник 21Face 5G IoT з інтерактивним дисплеєм, вбудованим модулем Wi-Fi 6 і 5G-модемом для підключення до мобільних мереж п'ятого покоління.

Створюючи такий кухонний ґаджет виробник не забув і про основну функцію приладу, ціна якого порівнянна з покупкою флагманського смартфона, повідомляє Gizmochina.

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Особливості холодильника 21Face 5G IoT

Новинка оснащена великим сенсорним екраном, який можна використовувати для перегляду відео, прослуховування пісень або пошуку рецептів в інтернеті – а при бажанні в пам'ять приладу можна завантажити різні програми на кшталт клієнтів соціальних мереж. Зв'язок з інтернетом холодильник здійснює через Wi-Fi зі швидкістю до 1200 Мбіт/с або за допомогою 5G-підключення.



Холодильник використовує Wi-Fi 6 та 5g для зв'язку з інтернетом

Viomi 21Face 5G IoT також здатний взяти на себе роль центрального хабу для управління іншими пристроями в складі екосистеми розумного будинку. Крім того, підтримка функцій голосового асистента дозволяє власнику моделі взаємодіяти з іншого розумною технікою на кухні. Сумарний внутрішній обсяг холодильника становить 520 літрів, а заявлений рівень шуму компресора – не більше 38 дБ.



Холодильник можна використовувати як центр керування розумним будинком

Ціна

Вартість новинки в Китаї складе 744 долари (21 174 гривні), про плани з продажу приладу в інших регіонах виробник не повідомив.