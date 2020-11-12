Модельний ряд фірмових роутерів Xiaomi поповнився новим пристроєм під назвою Wi-Fi 6 CR6606. Корисний прилад, випущений спільно з телекомунікаційною компанією China Unicom, підтримує сучасний стандарт безпровідного зв'язку, здатний підключати до мережі значну кількість клієнтів і надійшов у продаж за доступною ціною.

Технічні характеристики Wi-Fi 6 CR6606

Пристрій отримав двоядерний процесор з тактовою частотою 880 МГц, 256 МБ оперативну пам'ять, а також модуль Wi-Fi 6 з максимальною пропускною спроможністю 1775 Мбіт/с, повідомляє Gizmochina.

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Новинка підтримує технологію ODFMA для "розщеплення" каналу на кілька смуг, що дозволяє збільшити кількість одночасно підключених по Wi-Fi пристроїв до 128. Крім того, прилад може працювати в складі MESH-мережі для збільшення зони покриття.



Роутер Wi-Fi 6 CR6606 від Xiaomi

Роутер підтримує алгоритм корекції помилок на основі LDPC-кодів, що поліпшує стійкість під час передачі даних. Маршрутизатор оснащений чотирма зовнішніми всеспрямованими антенами з коефіцієнтом посилення 5 дБі.

Ціна Wi-Fi 6 CR6606

Роутер Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606 вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 45 доларі (≈1 268 гривень).