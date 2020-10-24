Компанія Xiaomi показала нову версію розумного ліжка 8H Milan, представленого в кінці 2019 року. Особливістю моделі, що отримала приставку Pro у назві, стала підтримка функції голосового управління і наявність відразу п'яти "режимів комфорту".

Особливості 8H Milan Smart Electric Bed Pro

Від свого з попередника новинка відрізняється наявністю двох додаткових електродвигунів, здатних забезпечувати більшу підйомну силу у порівнянні з конструкцією першої моделі серії, повідомляє Gizmochina.

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Просунута модель передбачає двозонний підйом і має п'ять попередньо встановлених режимів:

горизонтальне положення;

"невагомість";

перегляд телевізора;

режим читання;

і "Антихрап".



Ліжко 8H Milan Smart Electric Bed Pro від Xiaomi

В основі ліжка – матрац з пружинами, виготовленими із загартованої сталі. Новинка передбачає можливість керування за допомогою комплектного пульта, або фірмового мобільного додатка, що об'єднує різні пристрої в екосистему розумного будинку. Передбачив виробник і можливість голосового управління.

Ціна

Вартість ліжка 8H Milan становить 735 доларів (20 833 гривні). Перші поставки компанія планує почати до 1 грудня 2020 року.