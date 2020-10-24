Xiaomi представила розумне ліжко з голосовим керуванням
Компанія Xiaomi показала нову версію розумного ліжка 8H Milan, представленого в кінці 2019 року. Особливістю моделі, що отримала приставку Pro у назві, стала підтримка функції голосового управління і наявність відразу п'яти "режимів комфорту".
Особливості 8H Milan Smart Electric Bed Pro
Від свого з попередника новинка відрізняється наявністю двох додаткових електродвигунів, здатних забезпечувати більшу підйомну силу у порівнянні з конструкцією першої моделі серії, повідомляє Gizmochina.
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Просунута модель передбачає двозонний підйом і має п'ять попередньо встановлених режимів:
- горизонтальне положення;
- "невагомість";
- перегляд телевізора;
- режим читання;
- і "Антихрап".
Ліжко 8H Milan Smart Electric Bed Pro від Xiaomi
В основі ліжка – матрац з пружинами, виготовленими із загартованої сталі. Новинка передбачає можливість керування за допомогою комплектного пульта, або фірмового мобільного додатка, що об'єднує різні пристрої в екосистему розумного будинку. Передбачив виробник і можливість голосового управління.
Ціна
Вартість ліжка 8H Milan становить 735 доларів (20 833 гривні). Перші поставки компанія планує почати до 1 грудня 2020 року.