На краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin з'явився новий представник розумної побутової техніки. Третя ревізія відра для сміття Smart Trash T з функцією автоматичного запечатування пакетів примітна компактними габаритами, тривалою автономністю і великою швидкістю роботи механізму кришки.

Townew Smart Trash T3 займає на 30% менше місця у порівнянні з попередником за рахунок зміненої форми корпусу, розповідає 24 канал.

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Особливості Townew Smart Trash T3

Розумний сміттєвий бак отримав підтримку запатентованої фірмової технології ASAR 3.0 для запечатування використаного мішка з відходами та фіксації чистого з заправленого в кришку "картриджа".

Відеоанонс Townew Smart Trash T3

Як запевняє виробник, новинка на 100% швидша і на 120% ефективніша, ніж попереднє покоління фірмових приладів. Час відгуку при виявленні руху на відстані 35 см для відкриття кришки було зменшено до 0,3 секунди.

Пристрій оснащений акумулятором ємністю 2000 мАг, що забезпечує до 60 днів автономності в режимі очікування. Для зарядки АКБ використовується порт micro-USB.

Ціна Townew Smart Trash T3

Роздрібна ціна Townew Smart Trash T3 складе 86 доларів (2 342 гривні), але на час краудфандингової кампанії новинка обійдеться покупцям вдвічі дешевше – зараз виробник пропонує оформити замовлення за 43 долари (1 171 гривня).