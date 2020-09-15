Viomi, дочірня компанія Xiaomi, представила чотиридверний холодильник під назвою Cross 451L. Новинка отримала не тільки великий обсяг внутрішнього простору, а й набір смарт-функцій, для управління якими на корпусі приладу передбачений великий багатофункціональний дисплей.

За заявою виробника, сумарний обсяг усіх відділень холодильника становить 415 літрів. Крім того, на одній з його дверей розмістився практично повноцінний планшет, який можна використовувати для перегляду відео, прослуховування музики або читання рецептів, повідомляє Gizmochina.

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Інші особливості холодильника

Завдяки підтримці функцій голосового помічника екран може стати центром управління іншими пристроями в складі екосистеми розумного будинку.



У дверку холодильника вмонтовано цілий планшет

Габарити Viomi 451L – 1830х836 мм при глибині відсіків 636 мм. Обсяг холодильної камери становить 299 літрів, морозильної камери – 152 літри. Усередині холодильника встановлені полички, які можна регулювати по висоті. Виробник зазначає, що рівень шуму приладу під час роботи не перевищує 38 дБ завдяки використанню інверторних компресорів. Для віддаленого управління холодильником передбачено фірмовий мобільний додаток.



Об'єм усіх відділень холодильника становить 415 літрів

Ціна

Роздрібна ціна новинки, вже доступною для замовлення в Китаї, становить 731 долар (20 493 гривні).