Xiaomi поповнила асортимент побутових пристроїв, що виходять під брендом Mijia, ще однією новинкою – обігрівачем для ванної кімнати Smart Yuba Pro. Ґаджет призначений для прогрівання повітря у приміщеннях з підвищеною вологістю і, як запевняють у компанії, може похвалитися високою продуктивністю.

Можливості Smart Yuba Pro

Як запевняє виробник, всього за 60 секунд Mijia Smart Yuba Pro здатний підвищити температуру у ванній кімнаті на цілих 10° С. Крім того, обігрівач обладнаний вбудованим LED-світильником, повідомляє iGeekPhone.

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Ґаджет можна розмістити як на стіні, так і вмонтувати в підвісну стелю. У пристрої передбачений Bluetooth-модуль для віддаленого управління зі смартфона. Новинка входить в екосистему розумного будинку Mijia, що дозволяє налаштовувати сценарії використання в зв'язці з іншими гаджетами.



Обігрівач Smart Yuba Pro

Ціна

Mijia Smart Yuba Pro підійде користувачам, які відчувають дискомфорт від прийняття душу в холодну пору року. Компанія поки не розкриває всі технічні характеристики новинки. У продажу гаджет з'явиться 16 вересня за ціною близько 103 долари (2 900 гривень).