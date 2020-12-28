Xiaomi представила на своїй платформі колективного фінансування розумний стіл і крісло для дітей Noc Loc Smart. Комплект доступний у синьому і рожевому кольорах і коштує чимало.

Стіл підтримує електричне регулювання по висоті, можна регулювати кут нахилу та запам'ятовувати різні положення, крім того усе це можна робити зі смартфона через додаток Mijia або за допомогою голосових команд, повідомляє Gizmochina.

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Характеристики та особливості столу

Висота Noc Loc Smart регулюється в межах 52,5-78,5 см, комплект підходить для маленьких дітей зростом 106-168 см. Його можуть використовувати діти з дитячого садка до закінчення середньої школи. Кут нахилу столу може регулюватися від 0 до 40°. Для письма ідеально підходять кути від 0 до 15°, а для читання – від 15 до 30°. Для малювання та інших завдань підходять кути від 30 до 40°.



Стіл Noc Loc Smart від Xiaomi

Стіл оснащений сенсорною панеллю керування, під час регулювань немає ніякої вібрації. Що стосується швидкості підйомів, то від найнижчої до найвищої точки стіл піднімається за 11,5 с. Також передбачено відключення підйому при виявленні перешкоди.

Ергономічне крісло також підтримує регулювання по висоті. Воно має три робочих положення для сидіння під кутом 90°, зручне сидіння і подвійну спинку, яка знижує втому при сидінні протягом тривалого часу.

Ціна

Ціна столу Noc Loc Smart на платформі Xiaomi – 525 доларів (≈14 902).