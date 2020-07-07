Компанія Xiaomi розширила асортимент фірмової побутової електроніки неординарним продуктом. На краудфандинговій платформі Youpin з'явився оригінальний унітаз під назвою Jenner XS з функцією автоматичної адаптації під поставу власника, розумною кришкою з електричним приводом і низкою інших корисних функцій.

Однією з головних особливостей моделі, представленої в шести колірних рішеннях, стала запатентована технологія регулювання висоти конструкції, зазначає gizmochina.

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Як запевняє розробник, новинкою можуть користуватися навіть діти зростом близько 90 сантиметрів без будь-яких додаткових пристосувань.

Jenner XS оснащений вбудованим гігієнічним душем і функцією сушки. Інженери компанії також оснастили унітаз технологією автоматичного відкриття кришки в момент, коли до пристрою хтось підходить – закривається вона теж самостійно. Крім того, в моделі передбачена можливість п'ятиступінчастого регулювання температури сидіння.



Унітаз може адаптуватися до постави користувача

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Ціна

Вартість новинки у базовій комплектації з ручним відкриванням кришки складає 665 доларів (17 992 гривні), а повністю "заряджена" версія обійдеться покупцям у 806 доларів (21 808 гривень).