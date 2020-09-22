Xiaomi представила нове покоління розумних зволожувачів Mijia Pure Smart Humidifier, особливістю якого стало використання системи розщеплення води на невидимі людським оком частинки. Таким чином компанія зменшила вплив вологи на меблі і предмети інтер'єру, а також поліпшила продуктивність пристрою.

Особливості Mijia Pure Smart Humidifier

Головна фішка Mijia Pure Smart Humidifier полягає у використанні спеціальної системи диспергування води, повідомляє Xiaomi Adictos. Якщо у класичних зволожувачів під час роботи видно цівка або хмара холодного пара, утвореного впливом на воду ультразвукового випромінювача, то у випадку з новинкою Xiaomi неможливо визначити неозброєним оком, що вона працює.

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Усередині пристрою розміщені фільтри зі спеціальних волокон, завдяки яким компанія змогла відмовитися від звичного розпилення води. За запевненням виробника, нова система дозволяє уникнути вапняних відкладень на меблях, а також неконтрольованого зволоження предметів інтер'єру.



Оновлена система фільтрів дозволяє дуже дрібно розпилювати воду

Гаджет оснащений резервуаром ємністю 2,2 літра. Максимальна продуктивність зволожувача становить 240 мл води на годину, але при активації пасивного режиму він може пропрацювати при повному резервуарі до 19 годин. Mijia Pure Smart Humidifier входить в екосистему розумного будинку Mijia і передбачає віддалене управління зі смартфона.



Зволожувач повітря Mijia Pure Smart Humidifier

Ціна

Вартість зволожувача становить 25 євро (828 гривень). У продажу новинка з'явиться 23 вересня.