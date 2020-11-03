Компанія Xiaomi представила серію продуктів Pikachu Edition в дизайні Пікачу. Всього представлено 5 новинок.

Xiaomi анонсувала Mi Power Bank 3 Pikachu Edition, але виявилося, що це не єдиний продукт Xiaomi, який отримав спеціальне видання в тематиці покемонів. Офіційний сайт показав також інші предмети, в стилістиці Пікачу, пише Gizmochina.

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Що представили

Всього показали 5 новинок:

повністю бездротові навушники Xiaomi Mi Air 2s,

Mi Powerbank 3 з ємністю 10 000 мАг,

фотопринтер,

дорожня валіза,

компактний рюкзак для дітей Mi Backpack 10L.

Нові продукти від Xiaomi

Mi Power Bank 3 Pikachu Edition отримав корпус жовтого кольору, в центрі якого розмістили Пікачу. Крім симпатичного дизайну акумулятор може похвалитись і непоганими характеристиками. Його ємність становить 10 000 маг, а максимальна потужність зарядки досягає 18 Вт. Присутні одразу два вхідних порти – micro-USB і USB Type-C.

Ціни

Навушники Xiaomi Mi Air 2s Pikachu Edition, принтер і валіза будуть коштувати по 399 юанів (трохи більше 1 700 гривень), Power Bank обійдеться в 99 юанів (430 гривень), а рюкзак — в 59 юанів (253 гривні).