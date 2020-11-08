Черговою новинкою Xiaomi, представленою на краудфандинговій платформі Youpin, став багатофункціональний настільний диспенсер для води. Прилад поєднує у собі властивості фільтра тонкого очищення питної води та термопота зі знімним п'ятилітровим баком, здатного підігріти воду до 90° С всього за три секунди.

Mi Desktop Water Dispenser дозволяє швидко отримати як холодну, так і гарячу воду, попередньо очищену за допомогою 6-ступінчастої системи зворотного осмосу, повідомляє Gizmochina. Цікаво Xiaomi випустила портативну розумну колонку: ціна приємно дивує Особливості Mi Desktop Water Dispenser На корпусі очищувача передбачений OLED-дисплей відображає інформацію про режим роботи пристрою, стан фільтруючого елемента, а також обсягу доступної води. Номінальна потужність очищувача складає 2100 Вт в режимі підігріву. Заявлений ресурс фільтра – 2000 літрів. Фото Mi Desktop Water Dispenser Всього за три секунди пристрій, за запевненням Xiaomi, здатне підігріти воду до необхідної температури з точністю в 1 ° С. Ємність комплектного знімного бака для води становить 5 літрів. Оскільки гаджет входить в екосистему розумних пристроїв компанії, його налаштуваннями зі смартфона за допомогою мобільного додатку. Ціна Вартість диспенсера в Китаї після закінчення збору коштів складе 225 доларів (≈6 353 гривні).