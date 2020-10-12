Бренд Mijia випустив на майданчику Xiaomi Youpin нову версію термоса Bullet Thermos, який тримає тепло і холод до 12 годин.

Новинка відрізняється від минулої моделі кришкою, щоб відкрити термос, потрібно злегка натиснути на кнопку на передній панелі. Нова конструкція спрощує використання термоса однією рукою, повідомляє 24 канал.

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Особливості термоса

Bullet Thermos має ємність 480 мл, що трохи менше, ніж у його попередника – там було 500 мл. Вага збільшилася з 215 грамів до 225 грамів за рахунок додаткового механізму кришки. Для терморегулювання в термосі використовуються мідний відображає і вакуумний шари.

Фото термоса Mijia Bullet Thermos

При температурі у приміщенні в 20 градусів новий термос Mijia забезпечує шість годин збереження тепла – після цього показник впаде з 95 градусів до 68 градусів за Цельсієм.

Ціна

Ґаджет можна купити в Китаї за 99 юанів (417 гривень). На вибір є білий і чорний варіанти.