Електромобіль Baojun E300 буде представлено на Пекінському автосалоні вже 26 вересня. Автомобіль випускається китайським автовиробником Baojun разом з Suning. Запас ходу складе 300 км, а ціну обіцяють в районі 10 000 доларів.

Крім управління розумним будинком, автомобіль буде оснащений такими сучасними функціями, як дистанційне керування зі смартфона, і запропонує користувачам зручний інтерактивний інтерфейс, повідомляє Gizmochina.

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Особливості електромобіля Baojun

Компанія націлена на те, щоб запропонувати максимально зручне й практичне рішення концепції "людина+машина+будинок".



Xiaomi Baojun E300

Електромобіль Baojun E300 має невелику потужність всього 39 к.с., а довжина кузова не перевищує 3 м. Він оснащений синхронним двигуном з постійними магнітами і літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 30 кВт*г, якого вистачає приблизно на 300 кілометрів.

Ціна Baojun

Коштуватиме електромобіль Baojun E300 від 9700 до 12700 доларів в залежності від комплектації.