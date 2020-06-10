Як стало відомо, вже цього тижня компанія Xiaomi не обмежиться презентацією одного лише фітнес-трекера Mi Band 5. Крім очікуваного аксесуара китайський техногігант планує показати нову модель ноутбука Mi Notebook Pro 15.

Інформації про Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) поки небагато, наголошує tech.sina, але компанія опублікувала тизер новинки.

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Що відомо про новий ноутбук Xiaomi

Судячи з тизера, новий ноутбук зовні нічим не буде відрізнятися від торішньої моделі. У нього буде металевий корпус і 15,6-дюймовий дисплей з тонкими рамками. На правій грані можна розглянути два роз'єми USB Type-C і слот для карти пам'яті. Про характеристики новинки поки нічого не повідомляється.



Тизер нового ноутбука від Xiaomi

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Дата презентації та ціна

Презентація нового Mi Notebook Pro 15 запланована на п'ятницю, 12 червня. Ціна торішньої моделі у Китаї стартувала з позначки у 835 доларів (22 226 гривень). Ймовірно, оновлена версія обійдеться приблизно в таку ж суму.