Компанія Xiaomi патентує смартфон, всі грані якого, крім верхнього та нижнього торців, покриті екраном. Чи запустять такий пристрій у виробництво поки не відомо.

В асортименті Xiaomi може з'явитись незвичний пристрій, весь корпус якого буде покривати суцільний екран. Опис концепту, як повідомляє ресурс LetsGoDigital, оприлюднено на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO).

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Що відомо

На показаних рендерах видно, що для новинки передбачено використання дисплея, що охоплює фронтальну, бічні і тильну сторони пристрою. Причому ця панель-обгортка практично повністю позбавлена рамок зверху і знизу.



Концепт імовірного смартфона від Xiaomi / Фото LetsGoDigital

Xiaomi пропонує оснастити смартфон висувним блоком камер з трьома датчиками зображення і подвійним спалахом. Таке виконання дозволить повністю позбавити екран від вирізів і отворів.

Камеру можна буде застосовувати для звичайної зйомки і отримання автопортретів. Залежно від режиму функції видошукача буде виконувати фронтальна або тильна частина дисплея.

Серед іншого варто виділити наявність симетричного порту USB Type-C і стандартного 3,5-міліметрового гнізда для навушників. На жаль, поки не ясно, коли смартфон з подібним дизайном може з'явитися на комерційному ринку і чи взагалі він планується.