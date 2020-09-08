Xiaomi анонсувала MIUI 12 ще у квітні цього року, і продовжує додавати нові можливості в фірмову оболонку, попередньо погоджуючи їх з користувачами. Так, в офіційній спільноті Xiaomi Mi Community компанія запропонувала шанувальникам бренду проголосувати за нові функції MIUI і розкрила їх подробиці.

Майбутні функції MIUI 12

Першим нововведенням дванадцятої ревізії прошивки може стати режим вібрації з можливістю налаштування, адаптований для використання з різними додатками. Індивідуальний "почерк" вібромотора власник смартфону зможе вибрати окремо для тієї чи іншої програми, повідомляє Xiaomi Adictos.

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Наступна функція, запропонована спільнотою Xiaomi, – новий жест, що дозволяє швидко активувати режим роботи однією рукою. Така можливість дозволить власникам ґаджетів з діагоналлю 6 і більше дюймів заощадити час на пошук потрібної опції в налаштуваннях.

Третє оновлення являє собою відповідну модифікацію інтерфейсу, ключові елементи якого при ввімкненні описаного вище режиму "переїдуть" в нижню частину дисплея.



Режим роботи однією рукою для великих смартфонів

Нарешті, однією зі змін в прошивці може стати функція швидкого платежу по NFC з підтвердженням транзакції за допомогою датчика відбитків пальців. Схожа система оплати вже знайома власникам моделей iPhone, оснащених сканером Touch ID.

Після того як користувачі проголосують за функції, які вони хотіли б бачити на своїх пристроях, команда MIUI буде працювати над їх появою в наступних оновленнях прошивки.