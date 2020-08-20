Минулого тижня в честь свого десятиріччя Xiaomi представила перший у світі комерційний прозорий OLED-телевізор Mi TV LUX Transparent Edition. За унікальну 55-дюймову панель компанія просить близько 7200 доларів. Тепер виробник розкрив, які технології дозволили створити телевізор з прозорим екраном.

Як Xiaomi створювала прозорий телевізор

Насамперед перед Xiaomi стояло завдання прибрати з-за екрану телевізора будь-які непрозорі елементи. Тому компанії довелося відмовитися від традиційної задньої панелі, на якій часто кріпляться всілякі плати, блок живлення і інші компоненти, розповідає Sparrows News.

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Все це помістили в окремий зовнішній блок, підключений кабелем до екрану. Варто відзначити, що подібний підхід вже давно використовується у телевізорах компанії, де всі "мізки" винесені в окремий саундбар. Це дозволило не лише прибрати з виду всі непрозорі компоненти, але й зробити панель максимально тонкою.

Прибравши все "зайве", компанія зайнялася безпосередньо екраном. Оскільки LCD-матрицями потрібно підсвічування для відображення картинки, вибір зробили на користь технології OLED, де кожен піксель світиться сам по собі. Щоб зробити матрицю прозорою, Xiaomi застосувала структуру, що нагадує звичайні жалюзі. Завдяки точно розрахованому проміжку між смужками користувач може одночасно бачити чітке зображення і все, що відбувається за екраном.



Xiaomi використала OLED-матрицю у своєму телевізорі

Xiaomi довелося переглянути структуру не лише матриці, але навіть субпікселів. На зображенні вище показано, як відрізняється їх розташування в традиційних OLED-екранах і прозорому. У другому випадку білий, червоний, синій і зелений субпікселі мають інше розташування, а 50% площі пікселя займає прозорий підсвічений. Саме останній і виконує роль проміжку.

У підсумку екран Mi TV LUX Transparent Edition нагадує звичайне прозоре скло. При цьому його поверхня оброблена таким чином, щоб воно було досить міцним і могло витримувати тиск без порушення роботи пікселів. Крім того, для з'єднання частин дисплея використовується УФ-клей, що покращує точність склеювання і зменшує товщину підсумкової панелі.