Компанія Xiaomi розповіла про ключові особливості фірмової технології бездротового поповнення заряду батареї. Її козирем стала значна потужність в 50 Вт – для коректної роботи нового аксесуара виробникові довелося переглянути традиційну схему подачі живлення на акумулятор.

Під час бездротової зарядки максимальна вихідна потужність нового зарядного пристрою дозволяє "розгойдати" батарею Mi10 Ultra ємністю 4500 мАг до 100% всього за 40 хвилин, повідомляє GSMarena.

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Як працює нова зарядка Xiaomi

У компанії відзначили, що головний секрет полягає у розміщенні струмових перетворювачів всередині пристрою не послідовно, а паралельно.

Таким чином, якщо при традиційному послідовному підключенні, яке реалізовано у багатьох моделях гаджетів, рівень ККД перетворювачів становить 94%, то при паралельному він досягає 97%. Xiaomi, в свою чергу, стверджує, що встановила у флагманський гаджет модернізований перетворювач напруги, ефективність якого становить 98,5%.



Схама кріплення зарядної котушки на смартфоні Xiaomi

Акумулятор пристрою розділений на два незалежні осередки по 2250 мАг, до кожної з яких перетворювач підключений за допомогою провідника на основі графену. Також компанія модифікувала котушку індуктивності, яка представлена ​​багатожильним мідним дротом, намотаним в п'ять шарів. Таке рішення дозволило вендору максимально сконцентрувати магнітне поле і знизити втрати ефективності.