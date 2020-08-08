Китайський виробник Xiaomi не припиняє дивувати цікавими розробками. Зараз компанія показала розумний акваріум. Вагомою його перевагою є функція автоматичної подачі корму.

Пристрій Xiaomi розробила спільно з компанією Yuanyibai Technology, інформує xiaomiadictos.com.

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Що ще цікавого

Акваріум має габарити 382х166х229 міліметрів. Корпус створили з акрилового скла та міцного інженерного ABS-пластика.

Ще одна цікава фішка – панорамний огляд з кутом зору 360 градусів, тож вміст акваріума видно з будь-якої точки.

Більше того, пристрій може вписатись в дизайн будь-якого приміщення, адже виробник оснастив його світлодіодним підсвічуванням, яка може відображати до 1600 різних відтінків.

Тут є кут огляду на 360 градусів / xiaomiadictos.com

Керувати акваріумом можна за допомогою смартфона. Для цього потрібно встановити мобільний додаток Mijia.

Тут є автоматична подача корму з мінімальним дозуванням в 0,3 грама. також в акваріумі передбачена система фільтрації, здатна всього за кілька хвилин повністю очистити воду.

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При цьому працює система від напруги всього в 5 вольт, що дає змогу живити акваріум навіть від портативного акумулятора.

Ціна

Вартість новинки становить 43 євро (1300 гривень) за модифікацію без розумної годівниці, та 48 євро (1450 гривень) з годівничкою.