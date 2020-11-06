Компанія Xiaomi показала нову оригінальну розробку – це нова технологія висувних об'єктивів. Нова розробка має велику діафрагму, тож кількість світла, що пропускається, можна збільшити на 300%. Це дасть змогу істотно підвищити якість знімків в умовах недостатньої освітленості.

Як розповів глава підрозділу смартфонів Xiaomi Адам Цзен Сюечжун, компанія черпає натхнення з традиційних фотокамер, самостійно створюючи нову технологію висувних об'єктивів. Розробку показали на спеціальній конференції для розробників, передає Mydrivers.

Цікаво Новий смартфон від LG може розтягуватись: його показали на рендерах

Детальніше про розробку

Ще одна перевага такої конструкції – використання нової технології захисту від розмиття фото під час руху об'єкта. Нова камера дає змогу підвищити якість і чіткість зображення на 20%.

Унікальна камера Xiaomi / Фото news.mydrivers.com

Цікаво, що команда, яка займається розробкою технологій камер для смартфонів, постійно збільшується. Якщо в 2018 році в ній було близько 100 працівників, то зараз команда налічує понад 1000 фахівців. Тож варто чекати і нових цікавих розробок.