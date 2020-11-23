Компанія Xiaomi вже неодноразово дивувала користувачів цікавими розробками. Зараз виробник працює над гнучким смартфоном, що нагадує Samsung Galaxy Fold. Але китайська новинка отримає ще одну трендову фішку.

Нова розробка Xiaomi буде позбавлена будь-яких отворів для фронтальної камери, пише Letsgodigital.

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Новий патент зареєструвала Xiaomi Mobile Software Co. Це складаний смартфон, який можна розкласти до розмірів невеликого планшета (як і Galaxy Fold). Зовнішній екран отримав широкі рамки, а над ним розмістили отвори для розмовного динаміка.

При цьому всередині розмістили великий складний екран вже із значно тоншими рамками без отворів для камери. Для цього інженери використали технологію висувної камери. При цьому фронтальну камеру можна використовувати в відкритому і складеному стані смартфона.

У цьому висувному модулі розмістили дві камери, ще три камери розміщені в основному блоці на задній панелі.

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На правій стороні пристрою є кнопки регулювання гучності, а також кнопка увімкнення смартфона. Слот для SIM-карти розміщений з лівого боку. Крім того, знизу можна побачити роз'єм USB-C і динамік.

Повноцінний вихід гнучкого смартфона від Xiaomi запланували на в 2021 рік.